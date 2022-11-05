Ворскла снова побеждает, Малиновского сватают в АПЛ. Главные новости за 4 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 4-е ноября.

Очередной тур УПЛ традиционно стартовал в пятницу. Полтавская "Ворскла", которая ныне вынужденно проводит домашние матчи на Закарпатье, принимала "Львов". Коллектив Скрипника был фаворитом до стартового свистка, что после сумел доказать своей игрой. Несмотря на незабитый пенальти в первом тайме (Юрченко не переиграл Ильющенкова), "зелено-белые" добились своего после перерыва - отличился Кравец. Теперь, благодаря двумя кряду победам и ничьи с "Динамо", полтавчане запрыгнули на восьмое место. "Львов" остается 14-м.

Помимо матчей главного первенства, стартовал очередной тур Первой лиги. В группе А "Прикарпатье" добыло четвертую победу в сезоне, дома одолев "Буковину" . Итоговый счет - 2:1. А вот в группе Б имела место настоящая сенсация. Киевская "Оболонь", несмотря на статус одного из фаворитов турнира, минимально уступила предпоследнему "Скоруку". Теперь, в случае воскресного триумфа "ЛНЗ", "пивовары" лишатся своего первого места.

Продолжаются слухи касательно возможного трансфера Руслана Малиновского. По данным Daily Express со ссылкой на Il Giorno, близок к трансферу украинца "Тоттенхэм". Лондонский клуб хочет усилиться зимой для уверенной борьбы на два фронта, в то время как Антонио Конте - давний почитатель таланта украинца. Источник уверяет, что "шпоры" уже согласовали переход, который обойдется англичанам в 15 миллионов евро. Напомним, что недавно Малиновский продлил контракт с "Аталантой", однако вскоре вылетел из основного состава.

После начала войны в Украине, бразилец Тете уехал в полугодовую аренду в "Лион", которую летом продлили еще на год. Журналист Экрем Конур передает, что французский клуб хочет полноценно подписать бразильца, воспользовавшись тем, что его контракт с "горняками" истекает в декабре 2023-го. Переговоры между сторонами могут начаться после Нового года. Также на Тете претендуют четыре английских клуба - "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Лестер" и "Брентфорд". В текущем сезоне вингер совершил восемь результативных действий (5+3) в 11-ти играх.

По данным ESPN, "Шахтер" намерен закрыть зимнюю паузу УПЛ благотворительным туром. Источник передает, что "горняки" ведут переговоры, дабы провести зимний время в США. Речь идет о четырех товарищеских встречах. Известны имена потенциальных соперников - "Ди Си Юнайтед", "Интер" Майами и "Даллас". Никаких других деталей источник пока не передает. Вырученные деньги "Шахтер" намерен отправить на помощь семьям, пострадавших от российского вторжения в Украину.