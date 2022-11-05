Мобилизация в россии не дала ожидаемых результатов, - ISW
Оккупанты не выполнили свой план
ГУР
Мобилизация в россии не создала возможностей для достижения целей в войне, несмотря на заявления президента россии владимира путина. Об этом говорится в строительстве ISW.
По данным института, президент россии, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, что свидетельствует о том, что частичная мобилизация не создала достаточных сил для достижения максималистских целей путина в Украине, несмотря на его заявление об обратном.
Разрешение на мобилизацию заключенных также может указывать на то, что путин пытается предотвратить социальное напряжение, создавая условия для призыва осужденных, а не гражданских российских мужчин.
Затратные усилия россии по мобилизации будут продолжать давить на российскую экономику и могут привести к социальному напряжению, если Кремль не выполнит свои финансовые обязательства перед участниками "специальной военной операции".
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