  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мобилизация в россии не дала ожидаемых результатов, - ISW
В тренде

Мобилизация в россии не дала ожидаемых результатов, - ISW

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты не выполнили свой план

Мобилизация в россии не дала ожидаемых результатов, - ISW

ГУР

Новина українською

Мобилизация в россии не создала возможностей для достижения целей в войне, несмотря на заявления президента россии владимира путина. Об этом говорится в строительстве ISW.

По данным института, президент россии, вероятно, создает условия для продолжения скрытой мобилизации, что свидетельствует о том, что частичная мобилизация не создала достаточных сил для достижения максималистских целей путина в Украине, несмотря на его заявление об обратном.

Разрешение на мобилизацию заключенных также может указывать на то, что путин пытается предотвратить социальное напряжение, создавая условия для призыва осужденных, а не гражданских российских мужчин.

Затратные усилия россии по мобилизации будут продолжать давить на российскую экономику и могут привести к социальному напряжению, если Кремль не выполнит свои финансовые обязательства перед участниками "специальной военной операции".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ISW
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ISW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде