В Херсонской области уничтожили еще два ударных вертолета россиян

На юге Украины поздно вечером 4 ноября силами и средствами воздушного командования "Південь" были сбиты два ударных российских вертолета "Ка-52". По информации службы связей с общественностью воздушного командования "Південь", это произошло в Херсонской области.

Также над Николаевщиной удалось уничтожить шесть вражеских дронов-камикадзе – три из них ликвидировали силы и средства воздушного командования "Південь", еще три – другие подразделения Сил обороны нашей страны.