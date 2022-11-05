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В Херсонской области уничтожили еще два ударных вертолета россиян

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Ка-52 продолжают ликвидироваться очень быстрыми темпами

В Херсонской области уничтожили еще два ударных вертолета россиян

єППО

UA-Футбол
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На юге Украины поздно вечером 4 ноября силами и средствами воздушного командования "Південь" были сбиты два ударных российских вертолета "Ка-52". По информации службы связей с общественностью воздушного командования "Південь", это произошло в Херсонской области.

Также над Николаевщиной удалось уничтожить шесть вражеских дронов-камикадзе – три из них ликвидировали силы и средства воздушного командования "Південь", еще три – другие подразделения Сил обороны нашей страны.

Ранее мы сообщали, как ВСУ в Херсонской области за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52.

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В статье: война с россией
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