Кулеба: Есть договоренности, по которым Украина до конца года получит новые системы ПВО
Наше небо станет еще лучше закрытым от российских ракет
Soldatnytt from Oslo, Norway
Украина ведет переговоры по получению дополнительных систем ПВО и ПРО. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба:
"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает этого сама, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО.
Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются. Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года.
Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", - сказал Кулеба.
Напомним, вчера США в рамках нового пакета военной помощи обязались модернизировать для Украины 250 ракет для системы ПВО MIM-23 HAWK.
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