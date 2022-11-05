Кулеба: Есть договоренности, по которым Украина до конца года получит новые системы ПВО

Украина ведет переговоры по получению дополнительных систем ПВО и ПРО. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба:

"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает этого сама, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО.

Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются. Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года.

Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", - сказал Кулеба.