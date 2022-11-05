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Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

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В технике наиболее урожайными стали ББМ

Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал очередную утреннюю сводку потерь российской армии в захватнической войне против Украины.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 600 противников. Кроме этого было уничтожено 58 единиц техники, в том числе 21 ББМ и два вертолета.

Наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.

В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят так:

  • личного состава – около 75440 (+600) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2758 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 5601 (+21) ед;
  • артиллерийских систем – 1776 (+4) ед;
  • РСЗО – 391 (+0) ед;
  • средств ПВО – 202 (+1) ед;
  • самолетов – 277 (+0) ед;
  • вертолетов – 260 (+2) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);
  • крылатых ракет – 399 (+2);
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10) ед;
  • специальной техники – 155 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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