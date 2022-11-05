Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал очередную утреннюю сводку потерь российской армии в захватнической войне против Украины.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 600 противников. Кроме этого было уничтожено 58 единиц техники, в том числе 21 ББМ и два вертолета.

Наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.

В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят так: