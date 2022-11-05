Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
В технике наиболее урожайными стали ББМ
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал очередную утреннюю сводку потерь российской армии в захватнической войне против Украины.
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 600 противников. Кроме этого было уничтожено 58 единиц техники, в том числе 21 ББМ и два вертолета.
Наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.
В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят так:
- личного состава – около 75440 (+600) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2758 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 5601 (+21) ед;
- артиллерийских систем – 1776 (+4) ед;
- РСЗО – 391 (+0) ед;
- средств ПВО – 202 (+1) ед;
- самолетов – 277 (+0) ед;
- вертолетов – 260 (+2) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12);
- крылатых ракет – 399 (+2);
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10) ед;
- специальной техники – 155 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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