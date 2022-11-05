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Посол в Германии: Есть основания надеяться на поставки в Украину танков Leopard 2

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Однако, решение еще не принято

Посол в Германии: Есть основания надеяться на поставки в Украину танков Leopard 2

Getty Images

Новина українською

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ожидает прямых поставок боевых танков Украины. Об этом он сказал в интервью изданию Funke.

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии в Украину.

На этот счет ведутся переговоры с федеральным правительством. Нам нужны эти боевые танки.

Пора прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать россию. Что еще может произойти? Сколько еще должно быть Буч, Мариуполов или Изюмов ​​– мест изнасилований и массовых захоронений?

Мы рассчитываем на лидерскую роль Германии в поставках систем вооружения. Это и основные боевые танки, и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingо", – сказал Макеев.

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В статье: Германия война с россией
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Источник:
NTV

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