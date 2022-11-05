Посол в Германии: Есть основания надеяться на поставки в Украину танков Leopard 2
Однако, решение еще не принято
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Посол Украины в Германии Алексей Макеев ожидает прямых поставок боевых танков Украины. Об этом он сказал в интервью изданию Funke.
"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии в Украину.
На этот счет ведутся переговоры с федеральным правительством. Нам нужны эти боевые танки.
Пора прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать россию. Что еще может произойти? Сколько еще должно быть Буч, Мариуполов или Изюмов – мест изнасилований и массовых захоронений?
Мы рассчитываем на лидерскую роль Германии в поставках систем вооружения. Это и основные боевые танки, и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingо", – сказал Макеев.
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