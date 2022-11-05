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россия имеет серьезные сложности с подготовкой мобилизованных резервистов, - Британская разведка

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Оккупанты не выдерживают нагрузки

россия имеет серьезные сложности с подготовкой мобилизованных резервистов, - Британская разведка

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По данным британской разведки, россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Сейчас россия пытается обеспечить военную подготовку для мобилизованных и призванных на срочную военную службу в рамках ежегодного осеннего призыва.

Вооруженные силы россии уже работают на грани возможностей, обеспечивая подготовку примерно 300 000 военнослужащих, необходимых для "долевой мобилизации", объявленной 21 сентября 2022 года.

"Эти проблемы будут усложнены дополнительным очередным осенним ежегодным призывным циклом, объявленным 30 сентября 2022 года и начатым 1 ноября, который, как ожидается, приведет к дополнительному привлечению 120 000 военнослужащих", - говорится в обзоре.

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В статье: Беларусь война с россией
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Источник:
DefenceHQ

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