россия имеет серьезные сложности с подготовкой мобилизованных резервистов, - Британская разведка

По данным британской разведки, россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Сейчас россия пытается обеспечить военную подготовку для мобилизованных и призванных на срочную военную службу в рамках ежегодного осеннего призыва.

Вооруженные силы россии уже работают на грани возможностей, обеспечивая подготовку примерно 300 000 военнослужащих, необходимых для "долевой мобилизации", объявленной 21 сентября 2022 года.