Иран признал поставки дронов россии

Иран впервые признал в субботу, что поставлял россии беспилотники, но заявил, что они были отправлены до вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Аабдоллахиан заявил, что "небольшое количество" беспилотников было поставлено в россию за несколько месяцев до того, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля.

В наиболее подробном на сегодняшний день ответе Ирана по беспилотникам Амир-Абдоллахиан отрицает, что Тегеран продолжает поставлять беспилотники в Москву.