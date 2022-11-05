Иран признал поставки дронов россии
Смысла скрывать это дальше нет
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Иран впервые признал в субботу, что поставлял россии беспилотники, но заявил, что они были отправлены до вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Аабдоллахиан заявил, что "небольшое количество" беспилотников было поставлено в россию за несколько месяцев до того, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля.
В наиболее подробном на сегодняшний день ответе Ирана по беспилотникам Амир-Абдоллахиан отрицает, что Тегеран продолжает поставлять беспилотники в Москву.
"Эта шумиха, поднятая некоторыми западными странами, что Иран предоставил россии ракеты и беспилотники для помощи в войне в Украине - ракетная часть абсолютно неверна.
Относительно беспилотников - это правда, и мы предоставили россии небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", - сказал он.
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