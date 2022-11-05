ГПСУ сообщила об освобождении из плена 19 пограничников

Утром, 5 ноября, ГНСУ сообщила, что между сторонами российско-украинской войны состоялся обмен пленными, в результате которого были освобождены 19 украинских пограничников.

“Можно сказать, в удовлетворительном состоянии они вернулись. Конечно, условия пребывания были тяжелыми. Они потеряли и вес, и нуждаются в медицинской проверке, медицинской реабилитации”, - добавил спикер Госпогранслужбы Демченко.