ГПСУ сообщила об освобождении из плена 19 пограничников
После месяцев в неволе
ДПСУ/Автор невдіомий
Утром, 5 ноября, ГНСУ сообщила, что между сторонами российско-украинской войны состоялся обмен пленными, в результате которого были освобождены 19 украинских пограничников.
“Можно сказать, в удовлетворительном состоянии они вернулись. Конечно, условия пребывания были тяжелыми. Они потеряли и вес, и нуждаются в медицинской проверке, медицинской реабилитации”, - добавил спикер Госпогранслужбы Демченко.
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