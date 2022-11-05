Минобороны США: россия не уничтожила ни одной пусковой установки HIMARS
Украина все еще нуждается в снарядах в своей артиллерии
Getty Images / Global Images Ukraine
На данный момент войска кремля не смогли уничтожить ни одну пусковую установку артиллерийской ракетной системы высокой мобильности (HIMARS), которые Соединенные штаты передали Украине. Об этом сообщает чиновник Министерства обороны США в комментарии для издания Politico на условиях анонимности.
С начала полномасштабной войны США выделили 20 систем HIMARS, однако ни одна из них не уничтожена.
В то же время Украина все еще нуждается в большом количестве снарядов. За день ВСУ используют около 4-7 тысяч снарядов, россия – 20 тысяч.
Напомним, что российские пропагандисты регулярно сообщают для своей аудитории об уничтоженных системах HIMARS. Однако подтверждения их слов нет.
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