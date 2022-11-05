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Минобороны США: россия не уничтожила ни одной пусковой установки HIMARS

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Украина все еще нуждается в снарядах в своей артиллерии

Минобороны США: россия не уничтожила ни одной пусковой установки HIMARS

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На данный момент войска кремля не смогли уничтожить ни одну пусковую установку артиллерийской ракетной системы высокой мобильности (HIMARS), которые Соединенные штаты передали Украине. Об этом сообщает чиновник Министерства обороны США в комментарии для издания Politico на условиях анонимности.

С начала полномасштабной войны США выделили 20 систем HIMARS, однако ни одна из них не уничтожена.

В то же время Украина все еще нуждается в большом количестве снарядов. За день ВСУ используют около 4-7 тысяч снарядов, россия – 20 тысяч.

Напомним, что российские пропагандисты регулярно сообщают для своей аудитории об уничтоженных системах HIMARS. Однако подтверждения их слов нет.

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В статье: война с россией
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