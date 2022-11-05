Деньги за еврокубки, трансфер Мудрика, судьба Луческу и итоги ЛЧ, ЛЕ, ЛК - Футбольные новости. ВИДЕО

Сколько заработали "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Ворскла" и "Днепр-1" на еврокубках? "Шахтер" без Лиги Чемпионов, "Днепр-1" в плей-офф, а "Динамо" без ничего... Почему Луческу останется в "Динамо"? Что известно о трансфере Мудрика? Футбольные новости ждут!

00:00 О чем выпуск?

00:31 Сколько заработал "Шахтер" в Лиге чемпионов?

03:29 Сколько заработало "Динамо" в Лиге Европы?

04:19 Сколько заработали "Днепр-1", "Ворскла" и "Заря" в еврокубках?

05:15 Что мы знаем о переходе Мудрика?

12:04 Итоги еврокубков.

13:47 Катастрофа "Динамо". Почему Луческу останется?

32:00 Финал.

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