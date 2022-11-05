Деньги за еврокубки, трансфер Мудрика, судьба Луческу и итоги ЛЧ, ЛЕ, ЛК - Футбольные новости. ВИДЕО
Новый выпуск ЗУБа уже у Yotube!
Сколько заработали "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Ворскла" и "Днепр-1" на еврокубках? "Шахтер" без Лиги Чемпионов, "Днепр-1" в плей-офф, а "Динамо" без ничего... Почему Луческу останется в "Динамо"? Что известно о трансфере Мудрика? Футбольные новости ждут!
00:00 О чем выпуск?
00:31 Сколько заработал "Шахтер" в Лиге чемпионов?
03:29 Сколько заработало "Динамо" в Лиге Европы?
04:19 Сколько заработали "Днепр-1", "Ворскла" и "Заря" в еврокубках?
05:15 Что мы знаем о переходе Мудрика?
12:04 Итоги еврокубков.
13:47 Катастрофа "Динамо". Почему Луческу останется?
32:00 Финал.
Спасибо, что смотришь!
Популярное сейчас
- Шахтер - Ингулец 3:0. Резерв стреляет без осечки
- Тотальная ротация. Шахтер объявил состав на матч с Ингульцем
- Шахтер может предложить Мудрику новый, улучшенный контракт. Его агенты не хотят этого – Источник
- Под тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за первый день ноября
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО