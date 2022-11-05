Пентагон оплатит для Украины модернизацию чешских танков

Чехия модернизировала 45 танков Т-72 советских времен для Вооруженных сил Украины. Как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, информирует Politico, за их модернизацию заплатит Пентагон. Эти средства были заложены в последний пакет военной помощи для Украины на 400 млн. долларов.

Модернизацию еще 45 чешских танков Т-72, ​​которые должны появиться в Украине до конца года, оплатит Королевство Нидерландов.

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Это будет впервые, когда США заплатят промышленной базе чешской обороны за модернизацию танков. Еще один американский чиновник на условиях анонимности проинформировал, что в обновление танков будет включать добавление новых оптических систем, коммуникаций и брони.

По словам Сингх, обновленные танки будут иметь решающее значение на поле боя на Харьковщине и на юге Херсонщины.

Киев призвал поставлять в Украину американские "Абрамсы" или немецкие "Леопарды", но пока ни одна страна не согласилась их отправить. В Соединенных штатах затрудняются по поводу обеспечения Украины этими танками, которые потребляют много топлива и требуют дополнительного обучения. Однако консультации продолжаются.