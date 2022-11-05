Генштаб: Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на шесть вечера пятого ноября 2022-го года. Идут 255 сутки полномасштабного вторжения россии.

Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 20-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 20-ти населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Силы Обороны поразили по району сосредоточение российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск в Херсонской области. Утраты противника уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БПЛА "Мерлин". По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и боеприпасов оккупантов.