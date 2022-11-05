Генштаб: Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях
Информация с фронта по состоянию на 18:00 05.11.2022
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта – по состоянию на шесть вечера пятого ноября 2022-го года. Идут 255 сутки полномасштабного вторжения россии.
Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 20-ти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 20-ти населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Силы Обороны поразили по району сосредоточение российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск в Херсонской области. Утраты противника уточняются.
Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БПЛА "Мерлин". По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52 "Аллигатор".
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и боеприпасов оккупантов.
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