Зеленский: В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 255-х суток полномасштабного вторжения россии. Президент рассказал, что сегодня состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

"На Ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору – уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент перехвата стал больше, но еще есть над чем работать. В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", - отметил Зеленский.

Не осталась без внимания президента и новость, что Иран признал свое сотрудничество с россией в плоскости поставок дронов.

"Сегодня появились сообщения из Ирана с признанием о поставках дронов для российского террора. Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что будет создан фонд для аккумуляции средств для морских дронов. Они призваны защищать территорию нашей страны:

– На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.