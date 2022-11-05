За последние двое суток ВСУ на востоке и юге уничтожили десять складов БК, штаб и базу россиян
Шаг за шагом наши воины освобождают украинскую землю
скріншот
За последние двое суток Вооруженные Силы Украины уничтожили десять складов боекомплектов россиян, одну базу и один вражеский штаб. Об этом сообщают украинские СМИ на основе открытых данных.
В частности:
- Херсонский район. Минус 2 БК.
- Бахмутский район, Донбасс. Минус 2 БК.
- Бериславский район, Херсон. Минус 4 БК.
- Каховский район, Херсонщина. Минус 4 БК+база.
- Сватовский район. Луганская область. Минус штаб.
- Донецк. Уточняется.
- Скадовский район, Херсон. Минус БК.
В общем: минус 10 складов БК, 1 база и 1 штаб русни.
Напомним, что ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:МЕТА
Популярное сейчас
- Эпицентр подтягивается к дуэту лидеров, Металлург – нет. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Тотальная ротация. Шахтер объявил состав на матч с Ингульцем
- Шахтер готов продать Мудрика за 60 млн евро
- Украинские воины подняли государственный флаг в очередном освобожденном селе на Херсонщине. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн