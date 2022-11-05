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За последние двое суток ВСУ на востоке и юге уничтожили десять складов БК, штаб и базу россиян

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Шаг за шагом наши воины освобождают украинскую землю

За последние двое суток ВСУ на востоке и юге уничтожили десять складов БК, штаб и базу россиян

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UA-Футбол
Новина українською

За последние двое суток Вооруженные Силы Украины уничтожили десять складов боекомплектов россиян, одну базу и один вражеский штаб. Об этом сообщают украинские СМИ на основе открытых данных.

В частности:

  • Херсонский район. Минус 2 БК.
  • Бахмутский район, Донбасс. Минус 2 БК.
  • Бериславский район, Херсон. Минус 4 БК.
  • Каховский район, Херсонщина. Минус 4 БК+база.
  • Сватовский район. Луганская область. Минус штаб.
  • Донецк. Уточняется.
  • Скадовский район, Херсон. Минус БК.

В общем: минус 10 складов БК, 1 база и 1 штаб русни.

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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В статье: война с россией
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Источник:
МЕТА

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