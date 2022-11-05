За последние двое суток ВСУ на востоке и юге уничтожили десять складов БК, штаб и базу россиян

За последние двое суток Вооруженные Силы Украины уничтожили десять складов боекомплектов россиян, одну базу и один вражеский штаб. Об этом сообщают украинские СМИ на основе открытых данных.

В частности:

Херсонский район. Минус 2 БК.

Бахмутский район, Донбасс. Минус 2 БК.

Бериславский район, Херсон. Минус 4 БК.

Каховский район, Херсонщина. Минус 4 БК+база.

Сватовский район. Луганская область. Минус штаб.

Донецк. Уточняется.

Скадовский район, Херсон. Минус БК.

В общем: минус 10 складов БК, 1 база и 1 штаб русни .

Напомним, что ранее Генштаб ВСУ сообщал о том, что оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.