  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ вчера отразили атаки россиян в четырех областях, - Генштаб
В тренде

ВСУ вчера отразили атаки россиян в четырех областях, - Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты активизировались

ВСУ вчера отразили атаки россиян в четырех областях, - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Вчера ВСУ были вынуждены противостоять атакам российских оккупантов сразу в четырех областях. Все попытки врага были нивелированы:

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковлевка и Ямполевка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде