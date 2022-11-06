ВСУ вчера отразили атаки россиян в четырех областях, - Генштаб
Оккупанты активизировались
Генштаб ЗСУ
Вчера ВСУ были вынуждены противостоять атакам российских оккупантов сразу в четырех областях. Все попытки врага были нивелированы:
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковлевка и Ямполевка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кочергин забил два гола за три минуты. Его Ракув победил 7:1
- Не только вдохновенно поет гимн, но и круто забивает. ВИДЕО невероятного гола Сергея Панасенко в ворота Зари
- Лукас Подольски забил гол в чемпионате Польши со своей половины поля. ВИДЕО
- Шахтер – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
Новости по теме
- 09:39 Украинские Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
- 12:52 Украинские Генштаб ВСУ: Приморский край россии готовится к возможным протестам из-за недовольства мобилизацией
- 09:03 Украинские Генштаб ВСУ – о потерях россиян за 3 ноября: Не рекорд, но мощно
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн