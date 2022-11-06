ВСУ вчера отразили атаки россиян в четырех областях, - Генштаб

Вчера ВСУ были вынуждены противостоять атакам российских оккупантов сразу в четырех областях. Все попытки врага были нивелированы:

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковлевка и Ямполевка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области", - сообщили в Генштабе ВСУ.