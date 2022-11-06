Еще около полутысячи убитых россиян. Генштаб обновил данные потерь рф на войне против Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил опубликовал воскресный свод потерь российской армии в войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано 490 человек. Кроме этого ВСУ уничтожили 32 единицы техники. Генштаб не уточнил, на каком именно направлении оккупанты понесли больше потерь.

В целом российская армия с 24 февраля потеряла: