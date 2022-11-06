Еще около полутысячи убитых россиян. Генштаб обновил данные потерь рф на войне против Украины
Уничтожено более трех десятков техники
Ілюстраційне фото / Getty Images
Генеральный штаб Вооруженных сил опубликовал воскресный свод потерь российской армии в войне против Украины.
За минувшие сутки было ликвидировано 490 человек. Кроме этого ВСУ уничтожили 32 единицы техники. Генштаб не уточнил, на каком именно направлении оккупанты понесли больше потерь.
В целом российская армия с 24 февраля потеряла:
- личного состава – около 75930 (+490 за прошедшие сутки) лиц,
- танков ‒ 2765 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5611 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 1781 (+5) ед,
- РСЗО – 391 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 202 (+0) ед,
- самолетов – 277 (+0) ед,
- вертолетов – 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3),
- крылатых ракет ‒ 399 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+7) ед,
- специальной техники – 155 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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