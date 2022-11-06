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Еще около полутысячи убитых россиян. Генштаб обновил данные потерь рф на войне против Украины

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Уничтожено более трех десятков техники

Еще около полутысячи убитых россиян. Генштаб обновил данные потерь рф на войне против Украины

Ілюстраційне фото / Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил опубликовал воскресный свод потерь российской армии в войне против Украины.

За минувшие сутки было ликвидировано 490 человек. Кроме этого ВСУ уничтожили 32 единицы техники. Генштаб не уточнил, на каком именно направлении оккупанты понесли больше потерь.

В целом российская армия с 24 февраля потеряла:

  • личного состава – около 75930 (+490 за прошедшие сутки) лиц,
  • танков ‒ 2765 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5611 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 1781 (+5) ед,
  • РСЗО – 391 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 202 (+0) ед,
  • самолетов – 277 (+0) ед,
  • вертолетов – 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 399 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+7) ед,
  • специальной техники – 155 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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