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Денисов: Футбол 2.0 подписывает контракт с Суспильным на обзоры матчей ЧМ-2022 и сигнала Live Feed Stadium

Общие новости
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Однако без прямой трансляции поединков

Денисов: Футбол 2.0 подписывает контракт с Суспильным на обзоры матчей ЧМ-2022 и сигнала Live Feed Stadium

instagram.com/alexander_denysov_

Новина українською

Бывший генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, что обновленная платформа каналов One Pitch Group будет освещать Чемпионат мира-2022:

“На каналах One Pitch Group можно будет просмотреть обзоры всех 64 матчей Чемпионата мира. А также я договорился, что мы подписываем контракт с “Суспильным” на предоставление нам не только обзоров матчей, но и сигнала предматчевого Live Feed Stadium, на котором показывают раздевалки, автобусы, приезд команд, выход команд на разминку. То, что составляет канву любой игры и позволяет на этих фрагментах обсудить матч.

Поэтому на каналах "Футбол 2.0", "Футбол TIME" и "Футбол Studio" контент чемпионата мира тематически распределится. На одном канале это будут хайлайты, на другом – студии, на третьем – новости.

Размещая этими каналами весь этот контент, мы, в сущности, повторяем ту творческую канву, которую мы реализовывали при телеканалах “Футбол”. Достигнутая договоренность с “Суспильным” – это большой успех, который позволит и нам показать Чемпионат мира, и “Суспильному”, поскольку мы будем промотировать их контент и статус как официального телетранслятора турнира через наше промо, сюжеты и материалы. Это будет большим сюрпризом для всех наших болельщиков”, - сказал Денисов.

Напомним, что речь идет о каналах на платформе YouTube.

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В статье: Александр Денисов
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
06.11.2022 в 13:18
One Pitch Group - или сокращенно ОПГ
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