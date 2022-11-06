В Черном море сейчас нет ни одного носителя ракет Калибр, - ВМС

По состоянию на 6 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 российских кораблей, но среди них нет ни одного носителя ракет типа "Калибр". Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"По состоянию на 6 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 0 ракет", - говорится в сообщении.

Также известно, что в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров.

При этом в Средиземном море, по данным ВМС, находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" (общий залп - 76 ракет).