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В Черном море сейчас нет ни одного носителя ракет Калибр, - ВМС

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В Черном море сейчас нет ни одного носителя ракет Калибр, - ВМС

фото из свободных источников

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По состоянию на 6 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 российских кораблей, но среди них нет ни одного носителя ракет типа "Калибр". Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"По состоянию на 6 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 0 ракет", - говорится в сообщении.

Также известно, что в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров.

При этом в Средиземном море, по данным ВМС, находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" (общий залп - 76 ракет).

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В статье: война с россией
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Источник:
ВМС ЗСУ

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