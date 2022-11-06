Оккупанты оставили Херсон полностью без света

Временно оккупированный российскими войсками Херсон сегодня полностью остался без света. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Одной из причин может стать повреждение линии электромагистрали в районе Берислава. Без света украинский областной центр остается уже несколько часов. Также в связи с отсутствием света есть проблемы с водоснабжением.