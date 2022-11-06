  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты оставили Херсон полностью без света
В тренде

Оккупанты оставили Херсон полностью без света

Общие новости
(1 голосов)

Есть проблемы и с водой

Оккупанты оставили Херсон полностью без света

Херсон СМИ

UA-Футбол
Новина українською

Временно оккупированный российскими войсками Херсон сегодня полностью остался без света. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Одной из причин может стать повреждение линии электромагистрали в районе Берислава. Без света украинский областной центр остается уже несколько часов. Также в связи с отсутствием света есть проблемы с водоснабжением.

Напомним, что ранее советник президента США Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь в освобождении Херсона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде