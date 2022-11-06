"Непосредственной опасности нет". Арестович оценил вероятность повторного нападения на Украину со стороны беларуси

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что непосредственной опасности наземных действий из беларуси сейчас нет. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, сообщив, что беларусская армия не готова и не желает, российское руководсвто желает, но не готово.

"Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения. Для того, чтобы опасность стала значимой, количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно обрести вес в 20-25 тысяч в/с минимум, сведённых (!) в ударную группировку. До этого ещё очень далеко, если это вообще в планах", - пишет советник.

Также Арестович отмечает, что основная задача беларусской группировки российский войск - создавать угрозу без вторнжения.

"Для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления. Что возможно? Удары иранскими БПЛА, ОТРК типа «Искандер» и российской авиации из воздушного пространства Беларуси", - завершает Арестович.