"Непосредственной опасности нет". Арестович оценил вероятность повторного нападения на Украину со стороны беларуси
Прогноз на две-три недели?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что непосредственной опасности наземных действий из беларуси сейчас нет. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, сообщив, что беларусская армия не готова и не желает, российское руководсвто желает, но не готово.
"Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения.
Для того, чтобы опасность стала значимой, количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно обрести вес в 20-25 тысяч в/с минимум, сведённых (!) в ударную группировку.
До этого ещё очень далеко, если это вообще в планах", - пишет советник.
Также Арестович отмечает, что основная задача беларусской группировки российский войск - создавать угрозу без вторнжения.
"Для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления.
Что возможно?
Удары иранскими БПЛА, ОТРК типа «Искандер» и российской авиации из воздушного пространства Беларуси", - завершает Арестович.
Ранее мы сообщали, что Евросоюз
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