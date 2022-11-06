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"Непосредственной опасности нет". Арестович оценил вероятность повторного нападения на Украину со стороны беларуси

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"Непосредственной опасности нет". Арестович оценил вероятность повторного нападения на Украину со стороны беларуси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что непосредственной опасности наземных действий из беларуси сейчас нет. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, сообщив, что беларусская армия не готова и не желает, российское руководсвто желает, но не готово.

"Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения.

Для того, чтобы опасность стала значимой, количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно обрести вес в 20-25 тысяч в/с минимум, сведённых (!) в ударную группировку.

До этого ещё очень далеко, если это вообще в планах", - пишет советник.

Также Арестович отмечает, что основная задача беларусской группировки российский войск - создавать угрозу без вторнжения.

"Для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления.

Что возможно?

Удары иранскими БПЛА, ОТРК типа «Искандер» и российской авиации из воздушного пространства Беларуси", - завершает Арестович.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз рассмотрит вопрос о ежемесячной финансовой поддержке Украины - известна сумма.

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В статье: война с россией Алексей Арестович
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