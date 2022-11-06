Зеленский: рф концентрирует силы для возможного повторения массированных ударов по энергетической инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к свободному украинскому народу сообщил о ситуации в энергетическом секторе. Зеленский отметил, что российские террористы концентрируют силы и средства для возможного повторения массированных ударов по энергетической инфраструктуре.

"За эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны. Есть ущерб. Но, к сожалению, есть и попадания.

Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде энергетической. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты.

Мы готовимся отвечать.

Но также, пожалуйста, заметьте: все чаще есть сообщения, что в Черное море на боевое дежурство не вышел ни один носитель "Калибров". Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море. И обязательно будет такой день, когда мы сможем отчитаться, что обеспечили Украине полную защиту от российской угрозы как на море, так и в небе. Я уверен в этом.

На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн. потребителей. Больше всего сейчас – в Киеве и Киевской области. Действительно сложно.

На неделе у меня было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу вероятных вариантов ситуации в энергетике. Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим ответные действия.

Чего бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас. Быть еще более готовыми к освобождению всей нашей территории, чем сейчас", - сказал Зеленский.