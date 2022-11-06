В северных и восточных областях Украины с 6 утра понедельника будут экстренные отключения света. Графики не работают
Дефицит на 32% больше
Legion Media
В понедельник, 7 ноября, в энергосистеме Киева будет дефицит на 32% больше заложенного в графики. Как пишет гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в фейсбуке, из-за этого придется прибегать к экстренным отключениям света. В таком случае графики не работают.
"Укрэнерго" в своем телеграмм-канале добавляет, что предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения на завтра для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. В этих регионах сеть получила наибольшие повреждения. Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление на 30%.
С 6.00 до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений. Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений. Такие меры необходимы во избежание дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.
Напомним, ранее Владимир Зеленский предупреждал, что
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