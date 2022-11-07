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В Донецке загорелась т.н. здание администрации железной дороги

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Что известно?

В Донецке загорелась т.н. здание администрации железной дороги

Фото из открытых источников

Новина українською

В центре временно оккупированного Донецка загорелся пожар в здании так называемого управления железными дорогами. Оккупанты заявляют об обстреле со стороны ВСУ. На видео, публикуемых российскими СМИ и Telegram-каналами, видно, как из охваченного пламенем здания поднимается густой дым.

Пропагандистские рашистские издания со ссылкой на оккупантов самопровозглашенной ДНР заявляют, что пожар начался после обстрела Донецка со стороны украинских военных. Экстренные службы ДНР говорят, что погибших нет.

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На место возгорания приехало 18 единиц техники и более полусотни человек. Однако справиться с огнем оккупантам сложно, потому что у них нет в гидрантах воды. Украинские власти и Генштаб пока не комментировали пожар.

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В статье: война с россией
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