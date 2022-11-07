Призывал россиянок рожать для войны. Под Херсоном был ликвидирован "боевой поп"
Скандальный представитель рпц
The Insider
Скандальный священник российской православной церкви михаил васильев, который призывал россиянок рожать больше детей и отправлять их на войну, был ликвидирован Вооруженными силами Украины на фронте под Херсоном. Об этом сообщают российские сми.
российский поп, настоятель храма великомученицы Варвары при штабе ракетных войск стратегического назначения, был уничтожен в зоне боевых действий. Уточняется, что васильев погиб во время проведения обряда "пастырских обязанностей".
За годы служения россии пропагандист регулярно посещал страны, против которых российские военные вели военные действия: Косово, Босния, Абхазия, Киргизия, Северный Кавказ, Сирия. В Украине он стал известен после скандального интервью, в котором посоветовал россиянкам рожать больше детей, чтобы было не так страшно их отправлять на войну в Украине:
"Каждой даме Господь дал возможность родить много детей. И если женщина, выполняя эту заповедь "плодитесь и размножайтесь", отказалась от искусственных методов прерывания беременности в самом широком диапазоне, то, пожалуй, ребенок у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время".
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