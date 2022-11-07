Известно, какой процент территорий Украины уже смогли освободить ВСУ от российской нечисти

Вооруженные Силы Украины освободили 37% территории страны, находившейся под оккупацией с 2014 года и 50% от того, что российская федерация оккупировала после 24 февраля 2022 года – начала полномасштабного вторжения.

Речь идет о территориях, включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Соответствующую карту опубликовал известный OSInt-аналитик Defmon в своем Твиттере.

Разведка по открытым источникам (Open source intelligence, OSINT) – разведывательная дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников, а также ее анализ.