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Известно, какой процент территорий Украины уже смогли освободить ВСУ от российской нечисти

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Половину, если быть точным

Известно, какой процент территорий Украины уже смогли освободить ВСУ от российской нечисти

Zelensky Telegram-channel

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Вооруженные Силы Украины освободили 37% территории страны, находившейся под оккупацией с 2014 года и 50% от того, что российская федерация оккупировала после 24 февраля 2022 года – начала полномасштабного вторжения.

Речь идет о территориях, включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Соответствующую карту опубликовал известный OSInt-аналитик Defmon в своем Твиттере.

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Разведка по открытым источникам (Open source intelligence, OSINT) – разведывательная дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников, а также ее анализ.

Известно, какой процент территорий Украины уже смогли освободить ВСУ от российской нечисти - изображение 1

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В статье: война с россией ВСУ
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