Известно, какой процент территорий Украины уже смогли освободить ВСУ от российской нечисти
Половину, если быть точным
Zelensky Telegram-channel
Вооруженные Силы Украины освободили 37% территории страны, находившейся под оккупацией с 2014 года и 50% от того, что российская федерация оккупировала после 24 февраля 2022 года – начала полномасштабного вторжения.
Речь идет о территориях, включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Соответствующую карту опубликовал известный OSInt-аналитик Defmon в своем Твиттере.
Разведка по открытым источникам (Open source intelligence, OSINT) – разведывательная дисциплина, включающая в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников, а также ее анализ.
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