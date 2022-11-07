Ликвидировано еще полтысячи оккупантов - Генштаб о потерях россиян за 6 ноября
Уничтожены четыре десятка единиц техники
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 6 ноября включительно.
За воскресенье украинские воины ликвидировали еще 530 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 76460 человек.
Также за сутки было уничтожено 43 единицы техники.
Потери россиян в технике:
- танков - 2771 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,
- РСЗО - 391 (+0) ед,
- средства ПВО - 202 (+0) ед,
- самолетов - 277 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,
- специальная техника – 157 (+2).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков
- "Мне очень тяжело и больно". Зинченко обратился к украинцам после победы над Челси
- Цыганков, неожиданный герой Шахтера и крутой тренер Зари. Символическая сборная 11-го тура УПЛ
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО
Новости по теме
- 10:28 Украинские Еще около полутысячи убитых россиян. Генштаб обновил данные потерь рф на войне против Украины
- 08:17 Украинские ВСУ вчера отразили атаки россиян в четырех областях, - Генштаб
- 09:39 Украинские Добавилось еще 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн