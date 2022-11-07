Ликвидировано еще полтысячи оккупантов - Генштаб о потерях россиян за 6 ноября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 6 ноября включительно.

За воскресенье украинские воины ликвидировали еще 530 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 76460 человек.

Также за сутки было уничтожено 43 единицы техники.

Потери россиян в технике:

танков - 2771 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,

артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,

РСЗО - 391 (+0) ед,

средства ПВО - 202 (+0) ед,

самолетов - 277 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,

специальная техника – 157 (+2).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.