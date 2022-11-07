Британская разведка: российская федерация не сможет получить преимущества в воздухе над Украиной

россия продолжает терять в войне с Украиной боевые самолеты и опытных пилотов. Возможности восстановить потенциал и добиться преимущества в воздухе отсутствуют. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

3 ноября главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что россия потеряла в Украине авиации вдвое больше, чем в советско-афганской войне (278 утраченных самолетов в Украине против 119 в Афганистане).

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"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у россии преимущества в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны".

Британцы заявили, что ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев. Вероятные потери российской авиации значительно превышают их возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает способность россии восстанавливать боевую авиацию.