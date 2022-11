Британская разведка: российская федерация не сможет получить преимущества в воздухе над Украиной

россия продолжает терять в войне с Украиной боевые самолеты и опытных пилотов. Возможности восстановить потенциал и добиться преимущества в воздухе отсутствуют. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

3 ноября главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что россия потеряла в Украине авиации вдвое больше, чем в советско-афганской войне (278 утраченных самолетов в Украине против 119 в Афганистане).

Британцы заявили, что ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев. Вероятные потери российской авиации значительно превышают их возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает способность россии восстанавливать боевую авиацию.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nOk01oHSNN



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bmQn6FHZYH