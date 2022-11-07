Британская разведка: российская федерация не сможет получить преимущества в воздухе над Украиной
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Getty Images / Global Images Ukraine
россия продолжает терять в войне с Украиной боевые самолеты и опытных пилотов. Возможности восстановить потенциал и добиться преимущества в воздухе отсутствуют. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
3 ноября главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что россия потеряла в Украине авиации вдвое больше, чем в советско-афганской войне (278 утраченных самолетов в Украине против 119 в Афганистане).
"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у россии преимущества в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны".
Британцы заявили, что ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев. Вероятные потери российской авиации значительно превышают их возможности по производству новых самолетов. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает способность россии восстанавливать боевую авиацию.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 7, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/nOk01oHSNN
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