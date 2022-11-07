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Утром зенитная ракетная бригада воздушного командования сбила на Херсонщине российский штурмовик

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Утром зенитная ракетная бригада воздушного командования сбила на Херсонщине российский штурмовик

Повітряні сили України

Новина українською

7 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25. Об этом сообщил пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Су-25 – одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

За время полномасштабной войны украинские защитники уничтожили уже 277 самолетов войск россии. Также было сбито 260 вертолетов.

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В статье: война с россией Су-25
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