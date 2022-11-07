Пытки, обыски, блокада, но уже без российского ТВ. Какая сейчас ситуация на оккупированной Херсонщине?
Важные детали
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Херсоне прекратили вещание российские каналы, об этом сообщает спикер ОК "Юг" Владислав Назаров на своем телеграм-канале. Начало ловить Суспільне на 92.00 FM.
Из временно захваченного оккупационными войсками Херсона выехало уже около 80% населения. Сейчас в городе проживает, по поверхностным оценкам, 60-70 тысяч человек, а до полномасштабной войны около 320 тысяч. Об этом рассказал координатор штаба "Херсонский хаб" Роман Головня в эфире телемарафона в воскресенье, 6 ноября. По его словам, в захваченном Херсоне сейчас очень тяжелая гуманитарная ситуация. Завезти лекарства или продукты из свободной от оккупантов территории Украины невозможно.
В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев. Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины, как сообщает Генштаб.
Оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны по отношению к гражданскому населению. В населенном пункте Каховка Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пыткой "выбивают" показания. Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение вывозимых в неизвестном направлении людей.
Популярное сейчас
- Известно, какой процент территорий Украины уже смогли освободить ВСУ от российской нечисти
- Три удаления, курьез, шедевр и тьма нереализованных шансов. Бетис - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча
- Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.11.2022
- Украинские воины подняли государственный флаг в очередном освобожденном селе на Херсонщине. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
Новости по теме
- 23:39 Украинские В северных и восточных областях Украины с 6 утра понедельника будут экстренные отключения света. Графики не работают
- 22:46 Украинские Зеленский: рф концентрирует силы для возможного повторения массированных ударов по энергетической инфраструктуре
- 20:48 Украинские "Непосредственной опасности нет". Арестович оценил вероятность повторного нападения на Украину со стороны беларуси