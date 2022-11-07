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Пытки, обыски, блокада, но уже без российского ТВ. Какая сейчас ситуация на оккупированной Херсонщине?

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Пытки, обыски, блокада, но уже без российского ТВ. Какая сейчас ситуация на оккупированной Херсонщине?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Херсоне прекратили вещание российские каналы, об этом сообщает спикер ОК "Юг" Владислав Назаров на своем телеграм-канале. Начало ловить Суспільне на 92.00 FM.

Из временно захваченного оккупационными войсками Херсона выехало уже около 80% населения. Сейчас в городе проживает, по поверхностным оценкам, 60-70 тысяч человек, а до полномасштабной войны около 320 тысяч. Об этом рассказал координатор штаба "Херсонский хаб" Роман Головня в эфире телемарафона в воскресенье, 6 ноября. По его словам, в захваченном Херсоне сейчас очень тяжелая гуманитарная ситуация. Завезти лекарства или продукты из свободной от оккупантов территории Украины невозможно.

В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев. Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины, как сообщает Генштаб.

Оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны по отношению к гражданскому населению. В населенном пункте Каховка Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пыткой "выбивают" показания. Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение вывозимых в неизвестном направлении людей.

Читайте такжеЛиквидировано еще полтысячи оккупантов - Генштаб о потерях россиян за 6 ноября

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В статье: война с россией
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