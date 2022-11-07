ГУР: У россии иссякают запасы современных ракет, но на подходе иранские – рф сможет удвоить атаки

В октябре россияне запустили по Украине 25 ракет "Искандер". Украинская ПВО смогла перехватить три. В настоящее время у россии осталось около 120 таких ракет. Однако уже есть договоренность с Ираном о поставках баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Об этом в интервью The Economist рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, иранские ракеты должны быть доставлены воздухом во временно оккупированный Крым и морем в российские порты на Каспии. "Мы знаем, что соглашение уже заключено", – сказал Скибицкий.

Украинской ПВО также очень тяжело сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые россия установила на свои военные самолеты. Пока использование россией таких ракет сдерживается их дефицитом, пишет издание. Однако поскольку иранцы пополнят ее запасы, рф сможет удвоить свои атаки.