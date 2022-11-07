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Официально: В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide

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Официально: В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide

Фото из свободных источников

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину новых систем для защиты неба:

"Смотрите кто здесь! В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! Это оружие значительно укрепит ВСУ и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, атакующие нас. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США".

Aspide – итальянское семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей, разработанное фирмой Selenia. В семейство входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух". В 1988 году Aspide Mk.1 была принята на вооружение ВВС Италии. Конструкция ракеты базируется на американской RIM-7E Sea Sparrow.

NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.

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В статье: Алексей Резников NASAMS ПВО ППО
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