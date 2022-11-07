Официально: В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину новых систем для защиты неба:

"Смотрите кто здесь! В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! Это оружие значительно укрепит ВСУ и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, атакующие нас. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США".

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

Aspide – итальянское семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей, разработанное фирмой Selenia. В семейство входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух". В 1988 году Aspide Mk.1 была принята на вооружение ВВС Италии. Конструкция ракеты базируется на американской RIM-7E Sea Sparrow.

NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.