Официально: В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide
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Фото из свободных источников
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину новых систем для защиты неба:
"Смотрите кто здесь! В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! Это оружие значительно укрепит ВСУ и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, атакующие нас. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США".
Look who’s here!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022
NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!
These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.
We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.
Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg
Aspide – итальянское семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей, разработанное фирмой Selenia. В семейство входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух". В 1988 году Aspide Mk.1 была принята на вооружение ВВС Италии. Конструкция ракеты базируется на американской RIM-7E Sea Sparrow.
NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.
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