В Кремле придумали новые методички для пропаганды на случай сдачи Херсона

В Кремле разработали ряд рекомендаций (методичек) для российских пропагандистов, которые должны готовить аудиторию к тому, что РФ может покинуть Херсон.

Об этом сообщает российское издание "Meduza", которое получило две так называемые методички.

В одном документе предлагается рассказывать, что для Киева очень важно херсонское направление и поэтому он будет бросать "десятки тысяч" военных, чтобы одержать здесь победу. Также там указывается, что Херсон может стать ловушкой для российских войск, которые не будут иметь путей для отступления.

"Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра", - говорится в сообщении.

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"Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв.

ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой — их просто смоет".

В другой методичке, подготовленной в Кремле, отдельно прописано, что госпропаганде нужно "обратить внимание" на выступление дипломата, историка и политолога, члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова. На встрече Путина с историками Торкунов вспомнил о Полтавской битве - и заявил, что до победы в ней Петр I "отходил к Полтаве" и именно отступление в конце концов привело к "перелому в войне".

Источники издания в Кремле также отметили, что решение об отступлении из Херсона президентом РФ Владимиром Путиным еще не принято, а российские власти считают сдачу Херсона "нежелательным", но "вероятным" вариантом развития событий на фронте.