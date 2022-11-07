Ведется активная оборона, однако врага оттесняем, - Маляр описала ситуацию на фронтах
О том, что происходит на южном и восточном направлениях рассказала Анна Маляр
Генштаб ЗСУ
Динамика войны на юге и востоке Украины постоянно меняется. Наши воины находятся в активной обороне, однако на отдельных участках продолжают оттеснять врага.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"Сегодня на юге продолжается активная оборона, равно как и на востоке. Динамика войны разная. Есть периоды, когда интенсивность высока и мы видели мгновенное продвижение вперед, бывают другие фазы войны, как сейчас, когда идет активная оборона", - заявила Маляр.
По словам заместителя министра обороны, сегодня есть направления на фронте, где нашим героям удается и дальше оттеснять врага с временно оккупированных территорий.
Маляр объяснила, что пока у нее нет возможности раскрыть все подробности.
"Мы вытесняем и на южном, и на восточном направлениях, в определенных регионах. На востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага", - добавила заместитель министра обороны Украины.
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