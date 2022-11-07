  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ведется активная оборона, однако врага оттесняем, - Маляр описала ситуацию на фронтах
В тренде

Ведется активная оборона, однако врага оттесняем, - Маляр описала ситуацию на фронтах

Общие новости
(1 голосов)

О том, что происходит на южном и восточном направлениях рассказала Анна Маляр

Ведется активная оборона, однако врага оттесняем, - Маляр описала ситуацию на фронтах

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Динамика войны на юге и востоке Украины постоянно меняется. Наши воины находятся в активной обороне, однако на отдельных участках продолжают оттеснять врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Сегодня на юге продолжается активная оборона, равно как и на востоке. Динамика войны разная. Есть периоды, когда интенсивность высока и мы видели мгновенное продвижение вперед, бывают другие фазы войны, как сейчас, когда идет активная оборона", - заявила Маляр.

Читайте такжеВ Минобороны рассказали, сколько украинцев уже освобождено из плена с 24 февраля

По словам заместителя министра обороны, сегодня есть направления на фронте, где нашим героям удается и дальше оттеснять врага с временно оккупированных территорий.

Маляр объяснила, что пока у нее нет возможности раскрыть все подробности.

"Мы вытесняем и на южном, и на восточном направлениях, в определенных регионах. На востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага", - добавила заместитель министра обороны Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Анна Маляр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде