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Шахтер передаст на восстановление разрушенного россиянами стадиона в Ирпене 100 тысяч евро

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(1 голосов)

Горняки приобщаются к инициативе Андрея Шевченко

Шахтер передаст на восстановление разрушенного россиянами стадиона в Ирпене 100 тысяч евро

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" приобщается к сбору на восстановление частично разрушенного россиянами стадиона в Ирпене, который объявил Андрей Шевченко, и призывает к этому мировому футбольному сообществу.

Клуб поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене.

Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года. Клуб выделит на реализацию проекта 100 тысяч евро, а также обратится в международное футбольное сообщество с призывом о поддержке.

Напомним, стадион в Ирпене был частично разрушен после обстрела российских оккупантов весной этого года. Ранее 150 тысяч евро на восстановление стадиона передал бывший клуб Шевченко – итальянский "Милан".

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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.11.2022 в 21:04
Молодці. Стадіон самий найкращий і найновіший в нашій країні втратили, але самі допомагають! Маю надію що Динамо теж проявить ініціативу в грошовій допомозі, а не лише футболки, мячі і фото з футболістами!
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0
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Рівнянин (Рівне)
07.11.2022 в 20:42
Гадом буду:Шева назбирає стільки,що нову Маракану в Ірпіні можна буде збудувати!
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0
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alex 66 (Кременчук)
07.11.2022 в 20:23
Може Суркіси передадуть хоч кутові прапорці...
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+3
0
nadobi (Полтава)
07.11.2022 в 20:08
Чего все с этим стадионом носятся? Сейчас есть более важные объекты для восстановления
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+1
0

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