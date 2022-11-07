Шахтер передаст на восстановление разрушенного россиянами стадиона в Ирпене 100 тысяч евро

Донецкий " Шахтер " приобщается к сбору на восстановление частично разрушенного россиянами стадиона в Ирпене, который объявил Андрей Шевченко, и призывает к этому мировому футбольному сообществу.

Клуб поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене.

Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года. Клуб выделит на реализацию проекта 100 тысяч евро, а также обратится в международное футбольное сообщество с призывом о поддержке.