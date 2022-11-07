Шахтер передаст на восстановление разрушенного россиянами стадиона в Ирпене 100 тысяч евро
Горняки приобщаются к инициативе Андрея Шевченко
shakhtar.com
Донецкий "
Клуб поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене.
Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года. Клуб выделит на реализацию проекта 100 тысяч евро, а также обратится в международное футбольное сообщество с призывом о поддержке.
Напомним, стадион в Ирпене был частично разрушен после обстрела российских оккупантов весной этого года. Ранее 150 тысяч евро на восстановление стадиона
Популярное сейчас
- Месси и Мбаппе сыграют с Баварией. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
- Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков
- "Мне очень тяжело и больно". Зинченко обратился к украинцам после победы над Челси
- На Херсонщине снова произошла "бавовна" – детонация длилась два часа
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО