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Подоляк: Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако есть одно главное условие

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Позиция Украины в этом вопросе не изменилась

Подоляк: Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако есть одно главное условие

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное - вывести свои войска с нашей территории.

Об этом написал в Twitter-аккаунте Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: 1. Сначала Россия выводит войска из Украины 2. Дальше - все остальное", - пишет Подоляк.

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По словам советника главы Офиса президента, Украина конструктивна в своей оценке по переговорам. Глава Кремля Владимир Путин не готов садиться за стол переговоров, в связи с чем договариваться придется уже со следующим президентом России.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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