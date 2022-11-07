ГП Антонов заявило о начале строительства новой Мрии

Украина начала строительство второго самолета модели Ан-225 "Мрия" – вместо того, который был разбомблен рашистами в Гостомеле.

Об этом заявил генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов, передает Bild .

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - отметил топ-менеджер.

По его словам, вторая "Мрия" уже готова на 30%. Ориентировочная стоимость сооружения самолета – 500 млн евро. С поиском финансирования должен помочь международный аэропорт Лейпциг/Галле, куда раньше часто летал Ан-225 и временно базируется авиакомпания "Антонова".

Напомним, 27 февраля в результате воздушной атаки со стороны войск РФ на территорию аэропорта Гостомель Ан-225 "Мрия" был сожжен.