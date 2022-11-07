ГП Антонов заявило о начале строительства новой Мрии
Вторая Мрия уже готова на 30%
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина начала строительство второго самолета модели Ан-225 "Мрия" – вместо того, который был разбомблен рашистами в Гостомеле.
Об этом заявил генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов, передает Bild .
"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - отметил топ-менеджер.
По его словам, вторая "Мрия" уже готова на 30%. Ориентировочная стоимость сооружения самолета – 500 млн евро. С поиском финансирования должен помочь международный аэропорт Лейпциг/Галле, куда раньше часто летал Ан-225 и временно базируется авиакомпания "Антонова".
Напомним, 27 февраля в результате воздушной атаки со стороны войск РФ на территорию аэропорта Гостомель Ан-225 "Мрия" был сожжен.
Служба безопасности Украины
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