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ГП Антонов заявило о начале строительства новой Мрии

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Вторая Мрия уже готова на 30%

ГП Антонов заявило о начале строительства новой Мрии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина начала строительство второго самолета модели Ан-225 "Мрия" – вместо того, который был разбомблен рашистами в Гостомеле.

Об этом заявил генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов, передает Bild .

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - отметил топ-менеджер.

По его словам, вторая "Мрия" уже готова на 30%. Ориентировочная стоимость сооружения самолета – 500 млн евро. С поиском финансирования должен помочь международный аэропорт Лейпциг/Галле, куда раньше часто летал Ан-225 и временно базируется авиакомпания "Антонова".

Напомним, 27 февраля в результате воздушной атаки со стороны войск РФ на территорию аэропорта Гостомель Ан-225 "Мрия" был сожжен.

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства уничтожения самолета. Расследование установило, что должностные лица ГП Антонов, несмотря на оговорки государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.11.2022 в 22:11
Навіть не сумніваюся що відновлять. Слава Україні!
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