Чередниченко - о службе в Нацгвардии: Задал себе вопрос, не прячусь ли я? Почему кто-то, а не я?

Экс-защитник " Металлиста " Игорь Чередниченко рассказал "Суспільному", что его побудило пойти служить в Национальную Гвардию Украины.

"Сначала думаешь: "Наверное, воевать должны профессионалы, более обученные люди. Со временем, общаясь с братом-военнослужащим, понял, что необязательно с закрытыми глазами разбирать АК, не нужно быть рембо, чтобы служить. Война такая, что с лопатой нужно работать не меньше.

Начал задавать себе вопрос, не прячусь ли я? Наверное, прячусь. Считаю себя физически здоровым, нормальным, молодым человеком. Почему кто-то, а не я?

Последней каплей стал Вернидуб. Когда я узнал, что он призвался, полностью поменялось сознание. Человек старше, тренер, у которого все супер, на данном этапе дает такой результат. И он в другой стране, никто его за руку не потянет, а он возвращается - мужской поступок", - сказал Чередниченко.