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Турция предлагает продлить действие "зернового коридора" еще на год

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Об этом сообщил Министр обороны Турции Хулуси Акар

Турция предлагает продлить действие "зернового коридора" еще на год

twitter.com/tcsavunma

Новина українською

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы ("зернового соглашения") еще на год – до ноября 2023 года.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Мы сказали, что конфликт отдельно, гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", сказал Акар в понедельник.

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Ранее в Кремле заявили, что несмотря на возвращение РФ к "зерновой сделке" решение о том, будет ли она продлена в ноябре, еще не принято.

Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновому соглашению", участие в котором Москва "приостановила" после атаки на корабли Черноморского флота РФ.

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В статье: война с россией
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