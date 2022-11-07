Турция предлагает продлить действие "зернового коридора" еще на год
Об этом сообщил Министр обороны Турции Хулуси Акар
twitter.com/tcsavunma
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы ("зернового соглашения") еще на год – до ноября 2023 года.
Об этом сообщает CNN Turk.
"Мы сказали, что конфликт отдельно, гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", сказал Акар в понедельник.
Ранее в Кремле заявили, что несмотря на возвращение РФ к "зерновой сделке" решение о том, будет ли она продлена в ноябре, еще не принято.
Как известно, 2 ноября Россия передумала и вернулась к "зерновому соглашению", участие в котором Москва "приостановила" после атаки на корабли Черноморского флота РФ.
Популярное сейчас
- Конфликт с Хави, Лапортой и самим собой: три причины, почему Жерар Пике завершает карьеру
- Барса против МЮ и французы для Шахтера. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
- Официально: В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide
- Известно, какой процент территорий Украины уже смогли освободить ВСУ от российской нечисти
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
Новости по теме
- 23:39 Украинские В северных и восточных областях Украины с 6 утра понедельника будут экстренные отключения света. Графики не работают
- 22:46 Украинские Зеленский: рф концентрирует силы для возможного повторения массированных ударов по энергетической инфраструктуре
- 20:29 Украинские Евросоюз рассмотрит ежемесячный финансовый пакет поддержки Украины. Известна сумма