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Зеленский: На Донетчине земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов

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Видеообращение президента к нации от 7 ноября

Зеленский: На Донетчине земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов

Zelenskiy / Official

Новина українською

Украинские военные на многих участках фронта находятся в состоянии активной обороны и даже в такой ситуации на ряде направлений оттесняют врага.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 7 ноября.

"В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Донецкая область как и раньше остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, они гибнут перед украинскими позициями сотнями ежедневно.

"Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", - отметил глава государства.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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