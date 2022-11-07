Зеленский: На Донетчине земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов
Видеообращение президента к нации от 7 ноября
Zelenskiy / Official
Украинские военные на многих участках фронта находятся в состоянии активной обороны и даже в такой ситуации на ряде направлений оттесняют врага.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 7 ноября.
"В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага", - отметил президент Украины.
По словам Зеленского, Донецкая область как и раньше остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, они гибнут перед украинскими позициями сотнями ежедневно.
"Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", - отметил глава государства.
Популярное сейчас
- Без игроков Динамо и лидеров Шахтера. Ротань вызвал на ноябрьский сбор молодежки 25 игроков
- Днепр-1 - это уже не смешно. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Конференций.
- Барса против МЮ и французы для Шахтера. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
- Известно, какой процент территорий Украины уже смогли освободить ВСУ от российской нечисти
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
Новости по теме
- 23:39 Украинские В северных и восточных областях Украины с 6 утра понедельника будут экстренные отключения света. Графики не работают
- 22:46 Украинские Зеленский: рф концентрирует силы для возможного повторения массированных ударов по энергетической инфраструктуре
- 20:29 Украинские Евросоюз рассмотрит ежемесячный финансовый пакет поддержки Украины. Известна сумма