На России сокращается количество сторонников войны, - росСМИ
При этом, большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны
фото из свободных источников
Согласно опросам, в России сократилось количество сторонников продления военных действий в Украине с 25% до 16%.
Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на издания, у которых есть результаты опросов "российских независимых проектов"
Отмечается, что согласно социологии пик поддержки военных действий пришелся на март - апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.
По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно снизилась "партия войны" (с 25% до 16%) и несколько увеличилась "партия мира" (с 23% до 27%).
Отмечается, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода.
Также большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий.
По данным Russian Field, среди поддерживающих вторжение только половина считает, что война была необходима.
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