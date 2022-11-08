На России сокращается количество сторонников войны, - росСМИ

Согласно опросам, в России сократилось количество сторонников продления военных действий в Украине с 25% до 16%.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на издания, у которых есть результаты опросов "российских независимых проектов"

Отмечается, что согласно социологии пик поддержки военных действий пришелся на март - апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.

По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно снизилась "партия войны" (с 25% до 16%) и несколько увеличилась "партия мира" (с 23% до 27%).

Отмечается, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода.

Также большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий.

По данным Russian Field, среди поддерживающих вторжение только половина считает, что война была необходима.