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Министры обороны США и Италии обсудили военную помощь Украине

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Основная тема – ПВО

Министры обороны США и Италии обсудили военную помощь Украине

Ministero Della Difesa

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто. О деталях разговора сообщила пресс-служба Пентагона. Он прошел в понедельник, 7 ноября.

"Два лидера обсудили тесные двусторонние оборонные отношения между Соединенными Штатами и Италией и дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины, включая противовоздушную оборону".

"Остин приветствовал лидерство Италии и значительный вклад в операции коалиции по всему миру и поблагодарил Крозетто за размещение в Италии американских войск. Он также поблагодарил нового министра за его приверженность поддержке итальянской помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии".

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В статье: Пентагон Ллойд Остин ПВО ППО
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Источник:
defense.gov

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