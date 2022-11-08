Министры обороны США и Италии обсудили военную помощь Украине

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто. О деталях разговора сообщила пресс-служба Пентагона. Он прошел в понедельник, 7 ноября.

"Два лидера обсудили тесные двусторонние оборонные отношения между Соединенными Штатами и Италией и дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины, включая противовоздушную оборону".

"Остин приветствовал лидерство Италии и значительный вклад в операции коалиции по всему миру и поблагодарил Крозетто за размещение в Италии американских войск. Он также поблагодарил нового министра за его приверженность поддержке итальянской помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии".