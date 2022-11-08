Допущена неточность. В компании Антонов отреагировали на новость о строительстве второго самолета Мрія

В изложении информации со ссылкой на и. о. генерального директора ГП "АНТОНОВ" о построении новой "Мрії", распространенной изданием "Bild" и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность. Конструкторские работы в этом направлении только начались.

По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время имеется около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца. Стоимость постройки самолета оценивается, по меньшей мере, в 500 миллионов евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано. Больше информации будет после победы.

Ан-225 "Мрія" – самый большой и мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. Во время российского вторжения в Украину 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских орков на аэропорт Гостомель под Киевом самолет Ан-225 был сожжен.