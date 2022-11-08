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Советник Байдена подтвердил контакты с москвой из-за ядерных угроз российского руководства

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Советник Байдена подтвердил контакты с москвой из-за ядерных угроз российского руководства

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что каналы связи между Вашингтоном и москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине.

Выступая в Нью-Йорке, Салливан сказал, что "в интересах" США поддерживать контакт с кремлем. Но он при этом настаивал на том, что официальные лица "четко осознают, с кем мы имеем дело".

Ранее стало известно, что Салливан проводил конфиденциальные обсуждения с секретарем Совета Безопасности патрушевым и старшим помощником кремля по внешней политике ушаковым в течение последних нескольких месяцев. Издание WSJ заявило, что они обсуждали пути защиты от риска ядерной эскалации в войне в Украине, но не вели никаких переговоров касательно прекращения войны.

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В статье: война с россией ядерное оружие Джейк Салливан
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Источник:
theguardian.com

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