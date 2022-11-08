Ликвидировано еще более 700 оккупантов. Генштаб ВСУ о потерях россиян за 7 ноября
Уничтожены еще 73 единицы техники
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля.
За предыдущие сутки – 7 ноября – было уничтожено еще 710 оккупантов, таким образом потери личного состава армии России составляют 77170 человек.
Потери россиян в технике:
- Танков - 2786 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 5654 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 1791 (+9) ед,
- РСЗО - 391 (+0) ед,
- средства ПВО - 203 (+1) ед,
- самолетов - 278 (+1) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4216 (+17) ед,
- специальная техника – 159 (+2).
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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