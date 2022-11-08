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Ликвидировано еще более 700 оккупантов. Генштаб ВСУ о потерях россиян за 7 ноября

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Уничтожены еще 73 единицы техники

Ликвидировано еще более 700 оккупантов. Генштаб ВСУ о потерях россиян за 7 ноября

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян в войне с Украиной, начиная с 24 февраля.

За предыдущие сутки – 7 ноября – было уничтожено еще 710 оккупантов, таким образом потери личного состава армии России составляют 77170 человек.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 2786 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 5654 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 1791 (+9) ед,
  • РСЗО - 391 (+0) ед,
  • средства ПВО - 203 (+1) ед,
  • самолетов - 278 (+1) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1476 (+4),
  • крылатые ракеты – 399 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4216 (+17) ед,
  • специальная техника – 159 (+2).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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