  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разведка Британии: РФ укрепляет позиции, чтобы помешать продвижению ВСУ – оккупанты ставят "зубы дракона"
В тренде

Разведка Британии: РФ укрепляет позиции, чтобы помешать продвижению ВСУ – оккупанты ставят "зубы дракона"

Общие новости
(2 голосов)

Им это не поможет, мы им эти зубы выбьем

Разведка Британии: РФ укрепляет позиции, чтобы помешать продвижению ВСУ – оккупанты ставят "зубы дракона"

Zerkalo

Новина українською

россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона". Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Читайте такжеБританская разведка: российская федерация не сможет получить преимущества в воздухе над Украиной

Вероятно, такие сооружения установили между Мариуполем и селом Никольское и от северной части Мариуполя до города Старый Крым. Мариуполь, как известно, формирует часть российского "наземного моста" из россии в Крым – ключевую логистическую линию связи орков.

"Зубы дракона" были дополнительно отправлены для подготовки оборонительных укреплений на оккупированных землях Запорожской и Херсонской областей. Это говорит о том, что россия укрепляет свои линии обороны в оккупированных районах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде