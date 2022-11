Разведка Британии: РФ укрепляет позиции, чтобы помешать продвижению ВСУ – оккупанты ставят "зубы дракона"

россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона". Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Вероятно, такие сооружения установили между Мариуполем и селом Никольское и от северной части Мариуполя до города Старый Крым. Мариуполь, как известно, формирует часть российского "наземного моста" из россии в Крым – ключевую логистическую линию связи орков.

"Зубы дракона" были дополнительно отправлены для подготовки оборонительных укреплений на оккупированных землях Запорожской и Херсонской областей. Это говорит о том, что россия укрепляет свои линии обороны в оккупированных районах.

