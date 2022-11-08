"Собираемся, но в сторону Херсона". Ким отреагировал на фейк об эвакуации Николаевской области
Верьте только официальным источникам
Корабелов
Как заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, единственная запланированная эвакуация сейчас – это в сторону Херсона.
"Николаев. 10:10, 8 ноября. Доброе утро, мы из Украины! Давно не выходил в эфир, был занят. Сейчас разгоняют фейк в сети, что Николаевская область якобы готовится к эвакуации. Создали клон-страницу нашего пресс-офицера Дмитрия Плетенчука и через маленькие группы разбрасывают".
"Это не так. Не собираемся эвакуироваться. Точнее, собираемся, но в сторону Херсона. Не беспокойтесь и следите за официальной информацией".
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