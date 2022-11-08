Украина вернула домой 38 тел погибших героев

Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.

В областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0800339247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.