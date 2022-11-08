  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина вернула домой 38 тел погибших героев
В тренде

Украина вернула домой 38 тел погибших героев

Общие новости
(1 голосов)

Герои не умирают

Украина вернула домой 38 тел погибших героев

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.

В областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0800339247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.

Читайте такжероссийские войска убили мастера спорта Украины по греко-римской борьбе

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Герои Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/minre_ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде