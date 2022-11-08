Украина вернула домой 38 тел погибших героев
Герои не умирают
Резниченко Телеграм-канал
Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 38 защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.
В областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0800339247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21. Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.
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