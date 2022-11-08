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"Москиты против московитов". Резников потроллил россиян и объявил о "начале мобилизации комаров"

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(3 голосов)

Помните бред небензи?

"Москиты против московитов". Резников потроллил россиян и объявил о "начале мобилизации комаров"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников объявил новый вид мобилизации в Украине. Свой твит он сопродил цитатой представителя рф в ООН василия небензи о якобы обнаружении в Украине беспилотников для распространения "комаров, зараженных опасными вирусами".

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 000 комаров. Проект носит рабочее название "Москиты против московитов".

Напомним, российский постпред заявил, что в марте на территории Херсонской области российские войска обнаружили "три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов". Он заявил, что в США запатентировали дрон, способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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Источник:
pravda.com.ua

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