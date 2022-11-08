"Москиты против московитов". Резников потроллил россиян и объявил о "начале мобилизации комаров"

Министр обороны Алексей Резников объявил новый вид мобилизации в Украине. Свой твит он сопродил цитатой представителя рф в ООН василия небензи о якобы обнаружении в Украине беспилотников для распространения "комаров, зараженных опасными вирусами".

"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 000 комаров. Проект носит рабочее название "Москиты против московитов".

in Ukraine, a partial mobilization has been announced, within which it is planned to call up about 300,000 mosquitoes. the project has the working title Mosquitoes against Moscowitoeshttps://t.co/4GewU0zS7A pic.twitter.com/6KMq6IQgZ5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 8, 2022

Напомним, российский постпред заявил, что в марте на территории Херсонской области российские войска обнаружили "три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов". Он заявил, что в США запатентировали дрон, способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами.