Нацгвардейцы создали мобильные группы c ПКТ против Shahed-136

Бойцы Национальной гвардии создали установку с пулеметами ПКТ для уничтожения беспилотников противника. Для мобильности установку с ПКТ установили на легковом автотранспортном средстве. Эта мобильная группа Нацгвардии работает в Николаевской области и охотится за иранскими БПЛА "SHAHED-136". Командование Нацгвардии сообщило, что это подразделение уже уничтожило три беспилотника "SHAHED-136"

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил на Николаевщине уничтожено три вражеских дрона, еще три "Shahed-136" сбиты другими подразделениями Сил обороны. Один из них – огневой группой николаевских гвардейцев, которые ежедневно несут службу на защите своей родной земли", – говорится в сообщении.

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Огромная часть бронетехники, которая сейчас используется в ходе боевых действий в Украине, оснащена 7,62 мм танковыми пулеметами Калашникова (ПКТ). Пулемет ПКТ в танковой версии использует электроспуск и нет сошек, пистолетной рукоятки с прикладом. Однако основная часть идентична стандартному пехотному советскому пулемету ПК.

Некоторые волонтеры в Украине достают ПКТ с ​​техники и добавляют рукоятку, приклад и сошки к пулемету, чтобы адаптировать оружие для пехоты. Нацгвардейцы для ведения огня добавили спусковой механизм на саму установку, которая активирует сразу два пулемета. Также, чтобы решать проблему отсутствия механических прицельных устройств в ПКТ, в мастерской Нацгвардии добавили зенитный прицел. В Украине также действуют мобильные группы на внедорожниках, оснащенных переносными зенитно-ракетными комплексами "Mistral".